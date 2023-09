Die Verbote von zwei rechtsextremen Organisationen kurz hintereinander lösen offenbar in der Neonazi-Szene Verunsicherung aus. So liegt MDR THÜRINGEN ein Telegram-Post vor, in dem die Selbstauflösung der Neonazi-Gruppe "Arische Bruderschaft" aus dem Umfeld des Thüringer Neonazi-Kaders und Landesvorstands der Partei "Die Heimat" (ehemals NPD), Thorsten Heise, bekanntgegeben wird.