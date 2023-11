Wegen Preiserhöhungen bei Festnetz- und Internettarifen sieht sich der Telekommunikationsanbieter Vodafone mit einer Klage von Verbraucherschützern konfrontiert. Die Teuerung laufender Verträge sei unzulässig, erklärte der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) am Dienstag. Man habe eine Klage beim Oberlandesgericht Hamm eingereicht, so der Dachverband der Verbraucherzentralen .

Es ist eines der ersten Verfahren, das sich auf ein Mitte Oktober in Kraft getretenes Bundesgesetz bezieht. Vodafone-Kunden können sich somit an einer neuen Form der Sammelklage beteiligen, indem sie sich in ein Klageregister eintragen. Das wird wohl in einigen Wochen eröffnet.