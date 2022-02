Kommentar Die Würde von Gebärfähigen bleibt antastbar

Im folgenden Text werden auch Aspekte von sexualisierter Gewalt thematisiert. Hilfe bekommen Betroffene, Angehörige oder Fachkräfte kostenlos und vertraulich beim Hilfetelefon: 08000 116 016. Tatgeneigte Personen können sich ebenfalls anonym beraten lassen unter der Hotline 0800 70 222 40 (montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr). Das Hilfetelefon "Schwangere in Not" bietet rund um die Uhr vertrauliche Unterstützung: 0800 40 40 020.

Männer können nicht anders, aber Frauen sollen verdammt nochmal aufpassen. Das ist in etwa das ideologische Fundament, auf dem Diskussionen über Schwangerschaftsabbrüche bis heute oft geführt werden. Bald soll also Paragraf 219a StGB Geschichte sein. Medizinische Informationen werden entkriminalisiert und nicht mehr als Werbung diffamiert. Das soll Fortschritt sein? Allein die Diskussionen zeigen, wie weit wir von echter Gleichberechtigung entfernt sind. Die Paragrafen 218 und 219 mit ihren durchbuchstabierten Begleiterscheinungen sind nie ein Kompromiss gewesen, sondern ein Geschenk an die Plagegeister, die sich in ein vermeintlich goldenes Zeitalter der Geschlechterordnung zurück träumen, das es bei näherem Hinsehen ohnehin nie gab. Wo sind eigentlich die Mitverursacher von Konfliktschwangerschaften in den Diskussionen über Abtreibungen?