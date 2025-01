Wintereinbruch Unwetterwarnung vor Glatteis in Mitteldeutschland

05. Januar 2025, 10:48 Uhr

In Teilen Deutschlands ist der Winter eingezogen. Schnee und Glätte sorgen für Verspätungen und Ausfälle an mehreren Flughäfen. Auf den Straßen ist bundesweit weiter Vorsicht geboten. Auch in Mitteldeutschland soll es am Sonntag gefährlich glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst spricht von einer "äußerst markanten Wetterlage" und hat für für Teile Mitteldeutschlands eine Unwetterwarnung vor Glatteisregen ausgegeben.