Nach teils starkem Schneefall hat es auf den Autobahnen in Thüringen mehrere Unfälle gegeben. Wie die Autobahnpolizei am Samstagmorgen mitteilte, krachte es insgesamt 17 mal auf der A4, der A9, der A38 und der A71. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt.

Meist hätten Autofahrer ihre Geschwindigkeit nicht an die winterlichen Fahrbahnverhältnisse angepasst, sagte ein Polizeisprecher. Die Unfallverursacher müssen in diesen Fällen mit Bußgeldern rechnen. Glücklichweise sei es meist bei Blechschäden geblieben. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei am Samstagmorgen auf 130.000 Euro.