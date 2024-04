In Sachsen sind die Temperaturen am Sonntag an mehreren Messstationen auf Höchstwerte für die ersten zehn Tage im April geklettert. Laut dem MDR-Wetterstudio wurden am Nachmittag in mehreren Orten Temperaturrekorde geknackt. Der Messpunkt in Kubschütz erreichte 27,1 Grad. In Rothenburg war es in Sachsen mit 28,3 Grad am wärmsten. Für diese Messstelle ist das allerdings kein neuer Rekord in den ersten zehn Apriltagen.