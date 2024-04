Bildrechte: picture alliance/dpa | Heiko Rebsch

Erneuerung Autobahn GmbH verlangt von Kommunen horrende Preise für Tourismusschilder

Hauptinhalt

04. April 2024, 05:00 Uhr

An den Rändern von Autobahnen gibt es Schilder, die auf Sehenswürdigkeiten in der Nähe verweisen. Bundesweit gibt es von ihnen 3.500, doch viele davon sind in die Jahre gekommen. Die Autobahn GmbH des Bundes will die Schilder deshalb ereneuern, verlangt dafür von den Kommunen allerdings horrende Summen.