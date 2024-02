Bio-Bauern lehnen EU-Lockerungen ab

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V. lehnt die Neuregelung hingegen ab. Der Verein vertritt Demeter-Öko-Betriebe; die Mitglieder haben gemeinsam die sogenannte "Zeitzer Erklärung" am 27. Januar verfasst, in der sie sich gegen die geplanten Anbau- und Kennzeichnungslockerungen für gentechnisch veränderte Pflanzen aussprechen. Die Bio- und Öko-Betriebe befürchten, es könnten unbeabsichtigte Auskreuzungen zwischen gentechnisch veränderten und herkömmlich gezüchteten Pflanzen geben, wenn Abstandsregeln zwischen den jeweiligen Anbauflächen wegfallen.

Sprecherin Claudia Gerster sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wenn wir nicht mehr wissen, wo mit einem neuen Gentechnik-Verfahren veränderte Pflanzen angebaut werden, dann ist es wirklich egal, ob ich ein konventioneller Betrieb bin oder ein ökologischer Betrieb. Eine Auskreuzung findet dann auf jeden Fall statt – und dann kann ich auch keine Gentechnikfreiheit, auch nicht auf einem Biobetrieb, garantieren."

Für Fälle, in denen Schäden durch Auskreuzungen entstünden, sollten Entschädigungen gezahlt werden – dafür fordern die Öko-Landwirte die Einrichtung eines Haftungsfonds. In diesen sollten die Firmen einzahlen, die solches Saatgut herstellten und verkauften. Den Öko-Landwirten gehe es nicht darum, neue Gentechnik-Verfahren per se als schlecht dazustellen, aber diese müssten einer Haftung und einer Regulierung unterliegen.

EU-Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt: Verfahren nicht ungeregelt

Die EU-Abgeordnete Karolin Braunsberger-Reinhold (CDU) sieht die geplanten Lockerungen keinesfalls als die Deregulierung, die die Öko-Bauern befürchten. "Das Verfahren ist nicht komplett frei und ungeregelt." Das gentechnisch veränderte Saatgut werde geprüft. Sei das Ergebnis aus dessen Einsatz eine Mutation, die in der Natur vorkommt oder in der Natur vorkommen könnte – wie bei herkömmlichen Züchtungsmethoden auch –, würden die geplanten Lockerungen im Anbau und in der Kennzeichnung gelten.

Entstünde hingegen eine Mutation, die nicht in der Natur vorkomme, beispielsweise leuchtende Bananen, unterliege dieses Ergebnis den bisher gültigen Gentechnik-Regeln. Braunsberger-Reinold betont, der Einsatz dieser gentechnisch veränderten Sorten sei außerhalb der EU bereits weit verbreitet: "Die Methoden sind bereits auf dem Markt. Es geht darum, dass wir als EU auch wettbewerbsfähig bleiben."

CDU-Abgeordnete stimmt in EU-Parlament für neue Gentechnik-Regelung

Braunsberger-Reinhold will am Mittwoch gemeinsam mit ihrer Fraktion, der konservativen EVP, für die Neuregelung stimmen. Ihre Begründung: "Wir haben mittlerweile über acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten und wir sind immer noch im Wachstumsbereich. Und da – was völlig nachvollziehbar ist – die meisten Menschen nicht auf vegan umstellen wollen, und wir – was weniger nachvollziehbar ist – im Produktionsprozess leider viele Lebensmittel entsorgen müssen und verlieren, müssen wir dafür sorgen, dass Lebensmittelproduktion effizienter, effektiver und auch nachhaltiger wird."

Wenn die Lockerungen am Mittwoch im EU-Parlament mit einer Mehrheit verabschiedet werden sollten, werden sie nicht automatisch sofort eingeführt. Zuvor werden die Pläne noch in allen Mitgliedsstaaten verhandelt. Es werde außerdem Übergangsfristen für die Landwirtschaftsbetriebe und die Lebensmittel-Hersteller geben, die ebenfalls noch verhandelt werden müssen, so Braunsberger-Reinhold.

"Genschere"-Lebensmittel in Zukunft nicht als Gentechnik belabelt