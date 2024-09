In kleineren Städten wie Weimar, wohnen mehr Studierende in Wohnheimen als in größeren Städten wie Berlin und Hamburg.

In Thüringen, Sachsen und Brandenburg gibt es besonders viele Wohnheimplätze.

Die Mietkosten dürften bei der Wahl des Studienorts in Zukunft eine größere Rolle spielen.

Bezahlbaren Wohnraum für Studierende gibt es in Deutschland vor allem in Wohnheimen. Je nach Studienort ist die Versorgung mit Wohnheimplätzen aber sehr unterschiedlich, erklärt Karin Wiest vom Leibniz-Institut für Länderkunde, die die aktuelle Situation in einer Studie analysiert hat. "Wir können sagen, dass gerade in den kleinen Hochschulstädten oft die Unterbringungsquote in öffentlichen Wohnheimen günstiger ist, weil diese Hochschulen eine sehr große Bedeutung für die Stadt haben, die dann eben auch das Label Hochschul- oder Universitätsstadt haben und darauf angewiesen sind, dass die Studenten da einen guten Wohnraum vorfinden."

So leben zum Beispiel in Weimar 25 Prozent der Studenten in Wohnheimen und in Ilmenau sogar 34 Prozent. In Berlin dagegen sind es nur fünf Prozent, in Hamburg acht Prozent. In den gewachsenen größeren Städte weichen die Studierenden oft einfach auf den ganz normalen privaten Wohnungsmarkt aus, erklärt Wiest. "Das hat man eben in den kleinen Städten nicht. Da musste deshalb ein Angebot bereitgestellt werden."

Thüringen, Sachsen und Brandenburg bieten besonders viele Wohnheimplätze

Aber egal wie groß die Stadt ist, die Wohnheime sind überall voll und es gibt lange Wartelisten. Besonders viele Wohnheimplätze finden sich, gemessen an den Studentenzahlen, in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Studienautorin Wiest sieht darin ein Relikt der DDR-Zeit. "Ich würde sagen, das hat tatsächlich seine Ursache in diesen fast schon historischen Strukturen, weil in der DDR tatsächlich alle Studierenden, die nicht am Heimatort studiert haben, einen Anspruch auf einen Wohnheimplatz hatten."