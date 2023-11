Das neue Bürgergeld wird die Bundesregierung in diesem Jahr mehr Geld kosten als sie in ihrem Haushalt eingeplant hat. Wie ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums am Freitag mitteilte, soll es zu Mehrausgaben von 2,1 Milliarden Euro kommen und bestätigte damit einen Medienbericht. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.