So sagt Sebastian Haunss vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt: "Menschen gehen auf die Straße und äußern ihre Unzufriedenheit. Sie tun das so, dass sie wahrgenommen werden, aber sie tun es, ohne gegen andere Personen Gewalt anzuwenden. Solange sie diesen Punkt nicht überschreiten, sind die Proteste eigentlich eher ein gutes Element – ein Element, in dem gesellschaftliche Konflikte in einer Weise zum Ausdruck kommen, die nicht Gewaltanwendung als Konfliktlösung in den Vordergrund stellt."