Ausgangspunkt für die Problematik war die ziemlich deutliche Ansage des Stadtverbandes Erfurt der Kleingärtner. Das Schreiben stammt vom 18.Mai 2020 und schon die Überschrift lässt keine Nachfragen zu: "Solaranlagen in Kleingartenanlagen – nein". Das "Nein" ist rot geschrieben und als Begründung wird schwarz auf weiß das Bundeskleingartengesetz bemüht, und zwar § 3 Abs. 2, dass die Laube in "einfacher Ausführung" errichtet sein müsse und Strom in der Laube ist eben nicht mehr "einfach" und als Solarstrom vom Dach schon einmal gar nicht.