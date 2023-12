In Sachsen stehen im Grundkurs fünf Werke, im Leistungskurs sieben auf der Literaturliste: "In der Strafkolonie" von Kafka ist dabei, "Medea" von Euripides, Büchners "Woyzeck" und Schillers "Maria Stuart". Gelesen werden sollen Texte mit "literaturgeschichtlicher Relevanz" verschiedener Epochen. Rainer Heinrich vom sächsischen Kultusministerium bestätigt: "Es sind dann häufig auch Dinge dabei, die sich mit Konflikten in dieser Zeit auseinandersetzen und die sind nicht so, dass man sagt, das ist Unterhaltungsliteratur, das liest sich sehr angenehm."