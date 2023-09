Beim Deutschen Fernsehpreis hat die Netflix-Produktion "Kleo" über eine DDR-Auftragskillerin gleich zwei Auszeichnungen als beste Drama-Serie und mit Hauptdarstellerin Jella Haase auch den Preis für die beste Schauspielerin gewonnen. Als bester Schauspieler wurde Philip Froissant geehrt, der in der Netflix-Serie "Die Kaiserin" über Elisabeth von Österreich den Kaiser verkörpert.

Eine Auszeichnung im Bereich Information ging an den Leipziger Journalisten Arndt Ginzel für seine Berichterstattung zum Ukraine-Krieg. Zur Begründung hieß es, Ginzels Reportagen zeigten, wie schwierig und gefährlich es sei, sich in Kriegsgebieten der Wahrheit zu nähern. Genau das gelinge ihm immer wieder. Ein weiterer Preis ging an die ARD und die "Tagesthemen"-Ausgabe aus Kiew sechs Monate nach Kriegsbeginn (Beste Information).