Billhardt hat häufig die Schrecken des Krieges abgelichtet. Weltweit bekannt wurde er mit seinen Fotografien vom Vietnamkrieg in den 1960er-Jahren. Eines seiner bekanntesten Bilder zeigt eine schmächtige vietnamesische Kämpferin, die einen ihr körperlich deutlich überlegenen US-Soldaten abführt. Als er es schoss, war Billhardt 30 Jahre alt. Das Bild wurde hundertfach abgedruckt – im Osten wie im Westen.



Er fing aber auch besondere Momente in Kriegssituationen ein, beispielsweise wie eine Soldatin und ein Soldat aus Vietnam vertraut Hand in Hand einen Weg entlang gehen, was im Kontrast zu den Gewehren steht, die beide geschultert haben. Häufig fotografierte Billhardt zudem Kinder aus aller Welt.