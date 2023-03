Kein Krankengeld bei verspäteter Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Arbeitnehmer wissen es: Um fortlaufend Krankengeld zu bekommen, muss die Arbeitsunfähigkeit lückenlos feststellt werden. Wie verhält es sich, wenn die Bescheinigung erst verzögert oder mit einer Unterbrechung beim Arbeitgeber eintrifft? Christine Christensen geht am Tage des Ablaufs ihrer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in die Praxis zur Hausärztin. Dort aber ist es sehr voll, sie lehnt es ab, stundenlang zu warten. Mit ihrer Ärztin vereinbart sie deshalb auf dem Flur, später wiederzukommen. Doch am Folgetag ist die Praxis geschlossen. Erst am übernächsten Tag wird die notwendige Bescheinigung ausgestellt. Die Krankenkasse zahlt deshalb kein Krankengeld mehr. Ist das in Ordnung?