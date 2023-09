Die Richter am EuGH in Luxemburg gaben einer Klage der EU-Kommission von 2021 teilweise Recht. Demnach hat Deutschland 88 seiner 4.606 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Natura-2000-Gebiete) nicht als besondere Schutzgebiete ausgewiesen. Für 737 Gebiete seien nicht die nötigen Erhaltungsmaßnahmen festgelegt worden. Unter anderem geht es dabei um den Schutz der wildwachsenden Orchideenart "Frauenschuh" in der Thüringischen Rhön und bei Jena. Weitere Rügen der EU-Behörde wies der Gerichtshof jedoch zurück.

Der Frauenschuh (Cypripedium calceolus) wurde 2010 zur Orchidee des Jahres gekürt. Er gehört zu den attraktivsten einheimischen Orchideen, ist aber in seinem Bestand stark gefährdet. Bestände gibt es etwa im Naturschutzgebiet "Leutratal und Cospoth" bei Jena. Bildrechte: dpa