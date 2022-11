Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) darf Kommentare auf seiner Facebook-Seite löschen, die nicht themen- beziehungsweise sendungsbezogen sind. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Mittwoch entschieden. Die Entscheidung gilt auch für andere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten – auch sie sind berechtigt solche Kommentare auf ihren Unternehmensseiten in den sozialen Netzwerken zu löschen.