Einer der letzten Brände an einem Windrad war am 27. Februar im sächsischen Clausnitz. Noch stehen die Überreste da, die das MDR-Magazin Umschau mit Gemeindewehrleiter Nico Liebscher von der Freiwilligen Feuerwehr Holzhau in Augenschein nehmen konnte. Jetzt, Mitte April, wurde nun ein Kran aufgestellt, um sie abzureißen. "Jetzt erkennt man mal das ganze Ausmaß von diesem Brand", sagt Liebscher. "Ich hätte mir nie vorstellen wollen, wenn wir jetzt hier Sommer gehabt hätten und ein Stoppelfeld. Dann hätte es vielleicht noch einen Flächenbrand gegeben", erklärte er vor Ort. Nach sechs Stunden sei das Feuer kontrolliert abgebrannt gewesen. Ein Sperrkreis von 350 Metern sei vorschriftsmäßig abgesichert worden, um die "Gefahr von herunterfallenden Teilen" wie Rotorblättern auszuschließen. Ursache war nach Auskunft des Betreibers ein technischer Defekt.

Bildrechte: MDR/Umschau Der Brand ist inzwischen auch ein Fall für die Polizei. Laut einem Bericht der "Freien Presse" wurden mehrere Anzeigen wegen Umweltverschmutzung gestellt. "Nach dem Brand, so der Vorwurf, seien Gefahrenstoffe nicht ausreichend beseitigt worden", heißt es. Auch Michael Eilenberger, Anwohner von Holzhau und Mitglied der Bürgerinitiative "Gegenwind", ist beunruhigt, wie er dem MDR-Magazin Umschau sagt. Er befürchte, dass giftige Partikel in die Umgebung gelangt sein könnten. "Über Quadratkilometer sind diese Faserbestandteile verteilt. Zum Teil auch schon eingearbeitet durch die Ackermaschinen. Das bedeutet natürlich, dass die immer mehr zerkleinert werden und immer feiner werden", erklärt er.

Die Behörden haben nach MDR-Informationen den Betreiber aufgefordert, die Glasfasern im Umkreis von 200 Metern zu entfernen. Die Erde direkt am Windrad soll abgetragen und entsorgt werden.

Über Quadratkilometer sind diese Faserbestandteile verteilt. Zum Teil auch schon eingearbeitet durch die Ackermaschinen. Das bedeutet natürlich, dass die immer mehr zerkleinert werden und immer feiner werden. Michael Eilenberger, Anwohner von Holzhau und Mitglied der Bürgerinitiative "Gegenwind"

Betreiber von Windanlagen können inzwischen auch fest installierbare Löschsysteme an den sogenannten Gondeln anbringen. Die Technik kann einen Brand erkennen und löscht selber vor Ort. Vorgeschrieben sind diese bislang bereits in Waldnähe. Hier gibt es jedoch keine bundeseinheitliche Regelung, denn das ist Ländersache. "Werden Windenergieanlagen im Wald errichtet, müssen die Anlagen über eine automatische Löschanlage zur Brandbekämpfung in der Gondel verfügen", heißt es etwa im Windenergie-Erlass in Niedersachsen. In Sachsen-Anhalt sind Windräder nach dem Landeswaldgesetz noch verboten. Dies soll aber nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ein generelles Verbot für rechtswidrig erklärt hat, in naher Zukunft geändert werden.