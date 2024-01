In Sachsen-Anhalt sollen Windräder künftig auch in Waldgebieten aufgestellt werden dürfen. Die Landesregierung beschloss am Dienstag, ein entsprechendes Verbot im Waldgesetz zu streichen. Forstminister Sven Schulze (CDU) erklärte in Magdeburg, durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts dürfe Windkraft im Wald nicht grundsätzlich verboten sein. Die geplante Gesetzesänderung solle Klagen vermeiden. "Damit sind wir ein Stück weit vor der Welle", sagte Schulze.