Ryanair hat es zuerst getan, andere Fluggesellschaften wie etwa Easyjet, Norwegian oder Wizz Air sind nachgezogen und nun auch der Ferienflieger SunExpress. Bei allen ist nur noch eine kleine Tasche als kostenloses Handgepäck erlaubt – alles andere kostet extra. In einem Erklärvideo von Eurowings heißt es zum Beispiel: "In unserem Basic-Tarif reisen Sie mit leichtem Gepäck. Das heißt, Sie können ein kleines Handgepäckstück mit an Bord nehmen. Also eine Laptop-Tasche, eine Handtasche oder einen kleinen Rucksack." Wer mehr mit in den Passagierbereich des Fliegers nehmen will, müsse ein größeres Handgepäckstück dazu buchen.