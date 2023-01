Bietet das Flugportal nur dann Tickets ohne zusätzliche Servicegebühr an, wenn eine in Kooperation mit dem Portal herausgegebene Kreditkarte für die Zahlung genutzt wird, die sogenannte "Co-Branding Kreditkarte", ist dies nicht zulässig. Genau das passiert aber auf Portalen wie fluege.de oder flug.de.

Laut Vebraucherzentrale bieten diese Portale gängige Zahlungsmethoden an, auf die zusätzliche Gebühren aufgeschlagen werden. Umgangen werden kann diese sogenannte "ServiceFee" nur, wenn Kunden mit einer auf das Portal zugeschnittenen Kreditkarte bezahlen oder an einem kostenpflichtigen Vorteilsprogramm teilnehmen.

Die Sammelklage ist neu in Deutschland, voraussichtlich ab Juni soll sie möglich sein. Was Sammelklagen für Verbraucher bringen und wer überhaupt klagen kann, besprechen wir in der Servicestunde am Dienstag ab 11 Uhr auch mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband.