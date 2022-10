Familie Wiesenbach will im Oktober 2021 eine Mittelmeer-Kreuzfahrt erleben. Die Reise hat sie bereits ein Jahr zuvor gebucht, bei einer Reederei, deren Hauptsitz in den USA liegt. Nun erkranken beide Ehepartner im März 2021 an Corona. Nach der damals gültigen Empfehlung des Robert Koch-Instituts (RKI) war es ausreichend, sich nach einer durchgemachten Erkrankung einmal vor der geplanten Einschiffung impfen lassen. Doch man will sie nicht an Bord lassen – zwei Impfungen mit dem gleichen Impfstoff seien für die Reise notwendig.