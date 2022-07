Dennoch wird – ausschließlich in Computermodellen – an Varianten des solaren Geo-Engineerings geforscht. Manche klingen nach Science-Fiction, wie riesige Spiegel im All zu installieren. Manche klingen durchführbar, wie die, von der unser Hörer spricht. Flugzeuge würden Schwefeldioxid in der Stratosphäre versprühen, um ähnlich wie bei Vulkanausbrüchen, Sonnenstrahlen zu reflektieren.