Bildrechte: picture alliance / dpa Themendienst | Andrea Warnecke

Bei Schäden oder Einbruch Mitwirkung bei Hausratversicherung ist entscheidend

Hauptinhalt

23. März 2024, 05:00 Uhr

Wer seine Wohnung und Möbel absichern will, schließt eine Hausratsversicherung ab. Was viele nicht wissen: ändern sich etwa die Risiken oder die Sachwerte, muss der Versicherte dies mitteilen. Damit die Versicherung im Schadensfall zahlt, kommt es auch darauf an, ob der Versicherungsnehmer seine Obliegenheitspflichten eingehalten hat.