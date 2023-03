Für die Versicherungsunternehmen ist die Hausratversicherung in jedem Fall ein großes Geschäft. Im Schnitt geben die Versicherer deutlich weniger als 40 Cent von jedem Euro, den die Kunden an Beiträgen zahlen, auch für Schäden aus. Kaum eine Versicherung zeigt ein schlechteres Verhältnis für die Kunden.

Die erste Frage bei jeder Versicherung sollte lauten: Kann ich den Schaden zur Not auch selbst tragen, wenn er eintritt? Die Frage sollten Sie sich auch stellen, bevor Sie eine Hausratversicherung abschließen.

Sind Sie jung, haben die Möbel auf dem Flohmarkt beschafft oder verdienen gut und könnten ihre Möbel zur Not auch selbst neu kaufen – dann brauchen Sie keine.

Grundsätzlich zahlt die Hausratversicherung für folgende Schäden am Hausrat: - Brand, Blitzschlag und daraus resultierende Überspannung, Explosion, Implosion - Austritt von Leitungswasser - Naturgefahren wie Sturm oder Hagel - Einbruchdiebstahl (auch der Versuch) und Vandalismus

Was ist Hausrat überhaupt? Hausrat ist symbolisch gesprochen alles, was herausfallen würde, wenn Sie ihre Wohnung auf den Kopf stellen würden. Bis hin zum Laminatboden, den Sie selbst verlegt haben.

Gerade weil auch Einbrüche versichert sind, wird der Versicherungsschutz trotz der Inflation aktuell meist nicht teurer. Einbruchdiebstähle, einer der wichtigsten regelmäßigen Schäden, sind in den vergangenen Jahren immer seltener geworden sind. Ihre Zahl ist von 167.000 bundesweit 2015 auf 54.236 Fälle 2021 zurückgegangen. Das ist der niedrigste Stand seit 40 Jahren. Zahlen für 2022 gibt es noch nicht.

Denn für Sie als Kunden ist die Konsequenz daraus ganz einfach: losziehen und Preise vergleichen. Das ist gar nicht kompliziert. Und am Ende zahlen Kunden statt 300 Euro im Jahr nur noch 120 Euro für eine gleich gute Hausratversicherung. An vielen Orten, auch in Mitteldeutschland, geht es noch deutlich preiswerter.