Der Umgang mit Sprengstoff ist in Deutschland streng geregelt. Allein nur für die Lagerung braucht es eine Ausbildung. Der Aufwand dafür sei viel zu hoch, sagt Ulrich Cimolino. Deshalb glaubt er nicht an das 2RS-Verfahren.

Stattdessen sieht er ganz andere Baustellen bei den Feuerwehren. Im taktischen Bereich seien sie momentan noch zu schlecht für die Bekämpfung von Waldbränden aufgestellt: "Wir müssen weg von diesem Klein-Klein am Anfang. Wir müssen die Vegetationsbrandbekämpfung immer groß denken", das heiße, es müssten, wenn es im Wald brennt, gleich mehrere Löschzüge eingesetzt werden. "Ich muss viel schneller die Möglichkeit haben, an Luftfahrzeugunterstützung zu kommen", fordert Cimolino. "Das ist in Deutschland viel zu kompliziert".

Es gebe je nach Bundesland sehr unterschiedliche Regeln zum Anfordern von Hubschraubern. Das führe dazu, dass sie teilweise viel zu spät eingesetzt würden und dann nicht mehr so wirksam seien wie kurz nach Ausbruch des Brandes, erklärt Cimolino. Außerdem müssten Einsatzkräfte geschult werden, wie sie einen Waldbrand bekämpfen – und das am besten zentral an einem Ort in Deutschland.