Auch sie habe über die Jahre unzählige Formen von Hass erlebt, sagt Grams-Nobmann. Beleidigungen, Verleumdungen, Bedrohungen. Ihre Vorträge fanden teils unter Polizeischutz statt. Dabei hat sie schon seit Jahren dafür gesorgt, dass man keine Telefonnummern, Mail-Kontakte oder Adressen von ihr finden kann: "Man kommt quasi nicht an mich heran. Und wie muss das für die Kolleginnen und Kollegen sein, die die Möglichkeit mit einer Praxis und einer Niederlassung oder auch in der Klinik nicht haben? Das ist teilweise, denke ich, wirklich eine lebensbedrohliche Angst, die man da aushalten muss", erzählt Grams-Nobmann.

So teilt auch die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen auf Anfrage von MDR AKTUELL schriftlich mit: "Gerade in den Hochphasen der Impfkampagne wurden Impfärztinnen und -ärzte auch in Thüringen Opfer von Anfeindungen und Drohungen."