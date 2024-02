Das beobachtet Ralf Reichertz von der Verbraucherzentrale Thüringen: "Die Versuche, hier Leute mit Unsicherheiten in Verträge zu bewegen, die sie an Haustüren abschließen sollen, weil man Angst hat, kein Fernsehen gucken zu können, das wird zunehmen. Und deswegen ist es so eine Sache, dass wir warnen und sagen wollen: Passt mal auf."

Nicht in großem Stil, aber vereinzelt erhalten die Verbraucherzentralen zurzeit Klagen über solche Haustürgeschäfte. Ralf Reichertz warnt vor ihnen, egal ob mit angeblichen oder echten Kabelanbietern. "Wenn da jemand an der Haustür klingelt, sollte man ihn nie in die Wohnung reinlassen, sondern sagen, okay, geben Sie mir die Unterlagen, ich lese sie mir durch und melde mich bei Ihnen. Und wenn der dann sagt, nein, das muss ich besprechen und kann Ihnen keine Unterlagen aushändigen, dann sollte man sagen, okay, damit hat sich die Sache erledigt. Und ich mache die Tür zu."