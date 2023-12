Was kann der, wie alt ist er? Moderne Geräte haben neben einem Kabeltuner oft einen DVB-S2 - Tuner, das "S" steht für Satellit. Die "2" steht für den neuen Standard, den sollten Sie haben! Die kleinen Schüsseln für die Fensterbank sehen ganz schick aus und sind auch nicht teuer. Voraussetzung: Ausrichtung der Fenster Süd/Südost. Kostenpunkt: Über den Daumen ein Jahr Kabelfernsehen, dann ist man im Plus. Vorteil: Eine große Sendervielfalt. Alternative: DVB-T2 HD , das ist Digitalfernsehen über Antenne, die bei gutem Empfang auch als Zimmerantenne zu haben ist.

Nachteil in Thüringen: Es sind nur die öffentlich-rechtlichen Programme gelistet, dafür aber so ziemlich alle. Ob ihr Fernseher mit DVB-T2 HD umgehen kann, sehen Sie an dem kleinen grünen Logo und ggf. in der Bedienungsanleitung. Faustregel: Fernseher, die älter sind als Baujahr 2016, dürften bis auf wenige Ausnahmen einiger UHD-TVs kein DVB-T2 HD empfangen. Da startete nämlich die Einführung und die Verfügbarkeit der Geräte lief nur schleppend an.