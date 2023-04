Der "Siedler von Catan"-Erfinder Klaus Teuber ist tot. Nach Angaben seiner Firma und dem Kosmos-Verlag starb er bereits am 1. April im Alter von 70 Jahren "nach kurzer und schwerer Krankheit".

Teuber entwickelte 1995 den Spiele-Klassiker "Siedler von Catan", das bis heute als eines der erfolgreichsten Brettspiele der Welt gilt und auch Eingang in die Welt der Computerspiele fand. Bis zuletzt habe er am dritten Band seiner zum Spiel passenden Romantrilogie gearbeitet, teilte der Kosmos-Verlag mit. 2002 gründete Teuber zusammen mit seiner Frau und seinen Söhnen die Catan GmbH, mit der er seine entwickelten Spiele vermarktete. Teuber war auch mit vielen anderen Spieleerfindungen erfolgreich wie "Adel verpflichtet" oder "Barbarossa". Vier Mal gewann er die Auszeichnung "Spiel des Jahres" und vier Mal den Deutschen Spielepreis. Auch international wurde Teuber gewürdigt, etwa mit dem französischen As d'Or für sein Lebenswerk.