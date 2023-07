Einen Effekt, der bei unserer Wahrnehmung vielleicht zum Tragen kommt, beschreibt MDR-Wetter- und Klimaexpertin Grit Krämer. Sie sagt: "Durch den Klimawandel ziehen die Hochs und Tiefs langsamer. Wenn dann ein Tief mit Wind und Regen mehrere Tage vor Ort ist, haben wir auch den Wind und die Windböen mehrere Tage." So sei es in diesem Frühjahr geschehen, als die Tiefs in Reihe durchgezogen seien und es andauernd windiges Wetter gegeben habe.