Die Antwort auf die Frage von Sandra Langer steht in einem EU-Gesetz: in der sogenannten Lebensmittelinformationsverordnung. Produktname, Zutaten, Füllmenge, Hersteller, Haltbarkeit, Anwendung – all das muss auf der Verpackung draufstehen. Und zwar, wie es in Kapitel IV heißt – bezogen auf den Kleinbuchstaben x: "in einer Schriftgröße mit einer x-Höhe von mindestens 1,2 mm, sodass eine gute Lesbarkeit sichergestellt ist. Bei Verpackungen oder Behältnissen, deren größte Oberfläche weniger als 80 cm² beträgt, beträgt die x-Höhe mindestens 0,9 mm."