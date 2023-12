Ab wann die neuen Etiketten im Handel zu finden sein sollten, erklärt der Deutsche Weinbauverband e.V. in einem Factsheet. In diesem heißt es in Bezug auf die neue Regelung: "Die verpflichtende Angabe der Nährwerte und Zutaten [...] gilt somit für sämtliche, nach dem 08. Dezember 2023 hergestellten Weinerzeugnisse und aromatisierten Weinerzeugnisse, mithin also in jedem Fall für die Jahrgänge ab 2024."