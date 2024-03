Florian Müller ist Verkehrspolitiker und sitzt für die CDU im Bundestag. Fahrschule in Deutschland stellt er sich künftig so vor: "Wir wollen, dass Fahrlehrer künftig nach eigener Entscheidung deutlich mehr auf digitalen Unterricht setzen können. Dazu können Fahrsimulatoren einen wichtigen Beitrag leisten. Spezielle Gefahrensituationen wie zum Beispiel Wildwechsel oder Unfälle, die ja hoffentlich in der richtigen Fahrstunde nie vorkommen, können tatsächlich auch so in einem Fahrsimulator trainiert werden."