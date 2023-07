Tatsächlich hat Deutschland im internationalen Vergleich ein teures Gesundheitssystem: 2020 summierten sich die Ausgaben auf den neuen Rekordwert von 440,6 Milliarden Euro. Das waren 5.300 Euro pro Einwohner. Deutschland gab im EU-Vergleich auch am meisten im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt aus. 2020 flossen laut Statistischem Bundesamt 12,8 Prozent der Gesamtwirtschaftsleistung in die Gesundheitsversorgung. Dahinter folgte Frankreich mit 12,2 Prozent. Die Niederlande und Belgien kamen mit gut elf Prozent aus, Länder wie Italien und Finnland mit weniger als einem Zehntel ihres BIP.



Eine Rolle spielt dabei die sehr hohe Zahl an Krankenhausbetten in Deutschland. Nach OECD-Daten gab es 2020 bundesweit knapp acht Betten je tausend Einwohner. Nur Korea und Japan hatten deutlich mehr.