Im Geburtshaus betreuen ausschließlich Hebammen die Schwangeren. Bildrechte: dpa

Was ist ein Geburtshaus? In einem Geburtshaus können Frauen ihr Kind in familiärer Atmosphäre entbinden, unter reiner Begleitung von Hebammen und ohne ärztliches Personal. Geburtshäuser werden immer von Hebammen geführt. Sie betreuen die Frauen die gesamte Schwangerschaft über. Eine 1:1 Betreuung ist bei der Geburt die Regel. Im Geburtshaus dürfen nur Frauen entbinden, die eine unkomplizierte Schwangerschaft haben und beispielsweise keine Mehrlinge erwarten.



Meist arbeiten Geburtshäuser eng mit einem Krankenhaus zusammen. Denn in kritischen Situationen wird ein Arzt hinzugerufen oder die Gebärende ins Krankenhaus verlegt. Das betrifft etwa 15 Prozent der Geburten in deutschen Geburtshäusern.