Da sich der Osterreiseverkehr nicht allein auf die Straße konzentriere, sei die Abwendung des Streiks im Bahnverkehr und die Schlichtung des Konflikts im Flugbereich "die gute Nachricht", teilte der ADAC weiter mit. An den Bahnhöfen und Flughäfen werde es ebenso voll werden. "Wie in jedem Jahr sind die reisestärksten Tage rund um Ostern der Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag", teilte eine DB-Sprecherin mit. "Wir empfehlen unseren Reisenden, sich über die Auslastungsanzeige auf bahn.de und in der App DB Navigator zu informieren und in jedem Fall einen Sitzplatz zu reservieren."



Besonders nachgefragt seien Bahnverbindungen zwischen München, Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Hannover. Wer zeitlich flexibel sei, sollte die Hauptreisezeiten meiden und eher nach Verbindungen am frühen Morgen und späteren Abend suchen, sagte die Bahnsprecherin weiter. Dann seien die Preise meist günstiger und die Züge weniger voll. Zusatzzüge plant die Bahn nach eigenen Angaben nicht.



Abhängig vom Wetter rechnet der ADAC zudem mit regem Ausflugsverkehr - auch per E-Bike oder Fahrrad.