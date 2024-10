Zumindest könne man die etablierte Dienstleistung Passfoto weiter anbieten. Wobei Christian Hamer überzeugt ist, dass die meisten Menschen den bequemeren Weg ins Amt gehen und nicht zusätzlich den Weg ins Fotostudio antreten werden. Auch wenn man das Geschäft mit der Unternehmensfotografie etwa auch in Dresden und Leipzig ausbauen werde, so werde man andererseits in den Filialen, die stark vom Passfoto abhängen, tendenziell einen Personalabbau ins Auge fassen müssen. Um Kosten abzubauen hat Hamer darum vorsorglich alle Mietverträge für seine Studios in Deutschland, auch in Ostdeutschland, gekündigt, um mit den Vermietern über Nachlässe zu verhandeln.