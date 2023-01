Hinter der neuen Wunder-KI steckt das US-amerikanische Unternehmen OpenAI, das sich zum Ziel gesetzt hat, künstliche Intelligenz auf Open-Source-Basis zur Verfügung zu stellen. Noch ist ChatGPT kostenlos. Die profitorientierte Tochtergesellschaft hat allerdings bereits angekündigt, dass ChatGPT auch eine Premium-Version bekommen soll – also Geld kosten wird. Elon Musk und Microsoft gehören zu den Investoren.

ChatGPT zeigt, dass KI-Systeme immer besser werden. Doch perfekt sind sie noch lange nicht. Ein grundlegendes Problem von ChatGPT ist etwa, dass die gelieferten Fakten in den Antworten nicht immer korrekt sind. Zum Teil liegt das daran, dass die Daten, auf denen die Antworten basieren auf dem Stand von 2021 sind. Bedenken gibt es zudem beim Urheberrecht. Wem gehört ein Text, der von der KI geschrieben wurde? Dem Schöpfer des KI-Systems? Dem Entwickler des Algorithmus? Oder der Person, die das KI-System trainiert hat? Das ist ungeklärt.

Darüber hinaus offenbart ChatGPT auch schwerwiegendere ethische Probleme von Künstlicher Intelligenz. Einem Doktoranden an der Universität von Oxford ist es zum Beispiel gelungen, sich von ChatGPT ein Programm erstellen zu lassen, mit dem man einen Shitstorm erzeugen kann. In einem YouTube-Video hat er erklärt, wie er es geschafft hat, die KI auszutricksen.

Dass Künstliche Intelligenz nicht immer objektiv ist, nicht immer unabhängige Antworten gibt und sogar in der Lage ist, Meinungen zu beeinflussen, weiß auch Pegah Maham. Die Daten-Expertin der Stiftung Neue Verantwortung hat ein Experiment durchgeführt, bei dem sie ChatGPT zu den Vorteilen von Mietpreisbremsen befragt hat. Als Antwort bekam sie ein Argument dafür und mehrere dagegen. Bei der Frage nach den Nachteilen bekam sie ausschließlich Nachteile ausgespielt. Auch rassistische Tendenzen und andere Vorurteile seien in Antworten von ChatGPT teilweise immer noch zu erkennen, sagt KI-Forscherin Jasmin Mayan.

Eine KI ist immer nur so gut und so ethisch wie die Daten, mit denen sie trainiert wurde.

Sicher ist dennoch: Künstliche Intelligenz wird in Zukunft immer mehr Platz in unserem Alltag einnehmen. Das kann auch Ängste hervorrufen. Künstliche Intelligenz wird uns Menschen zwar nicht ersetzen, doch die Arbeitswelt werde sich durch KI grundlegend verändern, glaubt Daten-Expertin Maham. Auch Jobs könnten wegen KI in Zukunft wegfallen.