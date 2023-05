Es habe schon einen leichten Anstieg von Beratungsbedarf zu Schimmel in Wohnräumen gegeben, sagt Maria Nitschke, Energieberaterin der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Ist Robert Habecks Energiesparaufruf daran schuld? "Ich würde ich sagen, dass man ihm das nicht so direkt in die Schuhe schieben kann. Wenn man die Temperatur niedriger hält in den Räumen, muss man mehr lüften und eine gewisse Grundtemperatur einhalten."