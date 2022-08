Die 61-Jährige war vor rund einer Woche als Senderchefin zurückgetreten. Wenige Tage zuvor hatte sie auch ihr Amt als ARD-Vorsitzende abgegeben. Gegen Schlesinger werden zahlreiche Vorwürfen der Vetternwirtschaft erhoben. So geht es unter anderem um umstrittene Beraterverträge für ein inzwischen auf Eis gelegtes RBB-Bauprojekt, einen teuren Dienstwagen mit Massagesitzen, die Verköstigung von Gästen in Schlesingers Privatwohnung auf RBB-Kosten und um eine Gehaltserhöhung für Schlesinger um 16 Prozent auf jährlich 303.000 Euro plus einem Bonus-System für Führungskräfte, das der Sender bislang unter Verschluss hält.