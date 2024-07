Obwohl vier der zehn getesteten Anhänger auch in puncto Sicherheit mit mangelhaft bewertet wurden, gelten Fahrradanhänger allgemein noch immer als eine der sichersten Transportvarianten für Kinder. Der ADFC schreibt an MDR AKTUELL: "Leider erfüllen nicht alle Modelle im Test die strengen Sicherheitsanforderungen. Aber es gibt auch Kinderfahrradanhänger, die von den Testern in puncto Sicherheit mit 'Gut' oder sogar 'Sehr gut' bewertet wurden. Vor dem Kauf ist es sinnvoll, Testergebnisse zu checken und zu vergleichen. Anhänger gelten als sicher, da durch den festen Rahmen die Kinder in ihnen oft wie in einer Art Käfig geschützt sitzen und die Umsturzgefahr gering ist."

So werden Fahrradanhänger als sicherer bewertet als Kinderfahrradsitze. Eine Studie der Unfallforschung der Versicherer ergab im Frühjahr, dass Kinder in Lastenfahrrädern bei Unfällen nur unzureichend geschützt seien. Auch von Kindersätteln, die nur auf der Stange montiert werden, wird in der Regel abgeraten. Es komme auch darauf an, was die Familien benötigen, sagt Reinhard Brüderlein in seinem Fahrradladen: Wie viele Kinder man transportieren will, ob man kurze oder lange Wege hat, was alltagstauglich ist. "Es gibt nicht die Universallösung und ein Restrisiko ist auf jeden Fall da." Was die Mitfahrt der Kinder auf dem Fahrrad aber immer sicherer macht: Helm tragen und anschnallen – egal, ob im Anhänger, Sitz oder Lastenrad.