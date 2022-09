In Berlin ist am Donnerstag eine neue Studie zum Strahlenschutz in Deutschland vorgestellt worden. Im Auftrag des zuständigen Bundesamts sollte vor allem der Wissensstand zum Thema ergründet werden, auch um Empfehlungen zur Kommunikation mit den Menschen abzuleiten.

Sorgen wegen atomaren Notfalls

Eine Erkenntnis: Der Ukraine-Krieg hat auch einen möglichen atomaren Notfall stärker ins Bewusstsein der deutschen Bevölkerung gerückt. Demnach gaben 63 Prozent der Befragten an, dies beunruhige sie sehr. Knapp die Hälfte der Menschen vertraue aber darauf, dass der Staat sie im Fall eines AKW-Unfalls schützen werde. Allerdings gaben nur zwei von zehn Befragten an zu wissen, wie sie sich in einem solche Fall verhalten sollten.