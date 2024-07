Die Aussichten auf einen Studienplatz im Wunschfach seien aktuell so gut wie noch nie, so der Studienleiter. Selbst in besonders stark beschränkten Fächern wie Medizin habe sich in den vergangenen Jahren das Verhältnis von Studienplätzen zu Bewerbern deutlich verbessert. Im zentralen Bewerbungsverfahren kommen demnach in den medizinischen Fächern im Durchschnitt noch 2,8 Bewerber auf einen Studienplatz.

Die meisten Studiengänge ohne Beschränkung gibt es in Thüringen

Der Auswertung zufolge gibt es deutliche regionale Unterschiede. Die wenigsten zulassungsbeschränkten Studiengänge gibt es demnach in Thüringen, wo derzeit nicht einmal jede fünfte Studienrichtung (19,2 Prozent) einen NC oder andere Beschränkungen hat. In Sachsen sind derzeit 36,5 Prozent aller Studiengänge zulassungsbeschränkt, in Sachsen-Anhalt sind es lediglich 23,6 Prozent. Mit einer Quote von 62,4 Prozent ist Hamburg bundesweiter Spitzenreiter.

Ähnliche Differenzen zeigen sich im Städtevergleich. Bei den Städten mit mehr als 20.000 Studierenden gibt es demnach besonders gute Chancen in Erfurt. Lediglich vier Prozent der Studiengänge sind in der Thüringer Hauptstadt zulassungsbeschränkt. Deutlich schlechter stehen die Chancen in Leipzig. Unter allen Hochschulstädten mit mehr als 16.000 Studierenden gibt es nur in Garching bei München mehr zulassungsbeschränkte Studienfächer.