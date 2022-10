Weniger Tierwohl in der Landwirtschaft

Die schwerwiegendsten Folgen wird die Gebührenerhöhung dem Tierschutzbund zufolge in der Landwirtschaft haben. Da in der landwirtschaftlichen Tierhaltung ohnehin ein Konflikt zwischen der Wirtschaftlichkeit der Tierärzte und der Bezahlbarkeit von Landwirten bestehe, könne die Erhöhung zu mehr Tierleid führen.



Besonders in der Schweine- und Rinderzucht würde dadurch die Bereitschaft sinken, die Tiere behandeln zu lassen. So hätten männliche Kälber von Milchkühen kaum einen wirtschaftlichen Wert für die Landwirte, sodass eine Behandlung mit finanziellem Verlust verbunden sein könnte.



Das Problem sei hier aber nicht in erster Linie die neue Gebührenordnung, sondern die jahrzehntelange Ausrichtung auf Effizienz und Kosteneinsparung innerhalb der landwirtschaftlichen Tierhaltung. Trotzdem dürfe man die aktuelle Entwicklung nicht auf dem Rücken der Tiere austragen. Auch in der Landwirtschaft wird der Tierarztbesuch teurer werden. Bildrechte: Colourbox.de

Studie ermittelte neue Tierarztkosten

Grundlage für die Anpassung der Gebührenordnung ist eine wissenschaftliche Studie zu tierärztlichen Leistungen und deren angemessener Abrechnung, die das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung (BMEL) beauftragt hat. Sie wurde im November vergangenen Jahres veröffentlicht und ergab, dass die aktuellen Gebühren nicht mehr ausreichen. Die Neufassung hat das Bundeskabinett bereits Ende Mai beschlossen. Im Juli wurde sie dann dem Bundesrat vorgelegt. Bereits im Mai hatte sich Cem Özdemir vor dem Bundeskabinett für die neue Gebührenordnung eingesetzt. Bildrechte: IMAGO/Christian Spicker

Tierarztberuf soll attraktiver werden

Durch die neuen Gebührensätze werden die Tierarztkosten zwar überwiegend steigen, allerdings lässt sich damit auch verhindern, dass Tierarztpraxen schließen müssen. Laut Deutschem Tierschutzbund bestehen in einigen Regionen Deutschlands bereits erhebliche Versorgungslücken in der Betreuung von Nutz- und Haustieren.



Um abzusichern, dass es künftig genug Fachpersonal in den Praxen, den tierärztlichen Notdiensten und der Nutztierbetreuung gibt, soll der Beruf des Tierarztes durch die Gebührenerhöhung attraktiver gemacht werden. Das geht aus Angaben des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hervor.

Reaktion der Tierärztekammer