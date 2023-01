Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, will schärfer gegen Alkohol- und Tabakwerbung sowie Glücksspiel vorgehen. Blienert sagte in Berlin, in der Drogen- und Suchtpolitik sei ein Umdenken nötig. Kaum ein europäisches Land habe einen so liberalen Umgang mit Alkohol und Tabak wie Deutschland. Es brauche mehr Jugendschutz und Werbeverbote.