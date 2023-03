In diesem Jahr zählen zu den Spitzenreitern der "vergessenen Nachrichten" gleich zwei maritime Themen. Zum einen das sogenannte "Ship Abandonment", also Schiffe, die wirtschaftlich nicht mehr genug einbringen und deshalb auf den Weltmeeren zurückgelassen werden. Zum anderen haben Medien aus Sicht der "Initiative Nachrichtenaufklärung" die Verdunkelung der Meere in Küstennähe vernachlässigt.