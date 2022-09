Pressevielfalt und Pressefreiheit Bundesländer fordern rasche Hilfe vom Bund für Zeitungsverlage

Steigende Energiekosten und höhere Löhne für Zusteller bringen die Zeitungsverlage in Nöte. Die Bundesländer fordern deshalb ein Förderkonzept vom Bund. Sie fürchten sonst, dass ältere Menschen wegen höherer Kosten auf Zeitungen verzichten und abgehängt werden. Die EU-Kommission arbeitet an einer europäischen Medienaufsicht. Sie will so staatliche Einflussnahme auf Verlage verhindern. Deutsche Verleger warnen vor dem Vorhaben.