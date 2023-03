"Wir gehen davon aus, dass der Stromverbrauch in Deutschland sich irgendwann verdreifachen wird, selbst wenn es gelingt, viel Energie einzusparen", erklärt dazu Volker Quaschning, Professor für Regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin, im Gespräch mit MDR AKTUELL. Doch während die Zahl der Wärmepumpen und Elektroautos ebenso steige wie der Anteil erneuerbarer Energien und Speicher, komme man beim Netzausbau nicht immer hinterher.



Gerade letzteres sieht die Bundesnetzagentur als Problem. "Es geht nicht um einen Mangel an Strom – davon gibt es genug", stellt Sprecher Fiete Wulff klar. Die Netze könnten aber sehr lokal vor Herausforderungen stehen, wenn etwa in einer Straße viele Haushalte gleichzeitig ihre E-Autos laden wollen. In den Stromnetzen entstehe dann eine Art Stau. Um solche Überlastungen örtlicher Leitungen und daraus folgende Stromausfälle zu verhindern, hat die Bundesnetzagentur daher Vorschläge für eine Regelung vorgelegt.